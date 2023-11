Tras diez años sin lanzar un nuevo álbum de estudio, Jennifer Lopez ha sorprendido a todos sus seguidores al publicar en su perfil de Instagram un adelanto de su nueva canción 'Cant’ Get Enough'. El tema formará parte de su nuevo ábum: 'This is me... now'.

En el 'teaser' de su nuevo videoclip se la puede ver en plena sesión de fotos con un look casual a la par que sexy. 30 segundos de vídeo que solo sirven para hacer crecer las ganas de escuchar lo nuevo de la artista.

La letra es toda una declaración de amor ya que afirma: "No puedo tener suficiente de ti, todavía estoy enamorada de ti". Ya puedes ver el adelanto en el vídeo principal.