Después de acudir a la cena de gala de LACMA, el Museo Contemporáneo de Los Ángeles, Jennifer López y Ben Affleck han visitado un mercadillo. La pareja sigue llamando la atención de los colaboradores de Aruser@s por sus caras. "Ben Affleck tiene una cara de petardazo", destaca Angie Cárdenas en el plató, donde Alfonso Arús afirma que "otra vez está agobiado y aburrido". Sin embargo, Jennifer López aparece muy sonriente.

Además, Alfonso Arús reflexiona sobre la visita de la pareja al mercadillo: "No veo a Jennifer López con una braga de 1 euro". "Cómo que no, ella es la diva del Bronx", responde Tatiana Arús en el plató, donde Rocío Cano defiende las bragas de mercadillo: "No están tan mal". Sin embargo, Patricia Benítez afirma que ella las ha probado y no le gustaron porque "pican".