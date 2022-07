Rozalén conecta en directo con Zapeando mientras está 'On the road' de camino al pirineo aragonés, donde esta noche celebra un concierto en un paraje privilegiado. Sin embargo, y como ella misma confiesa durante su entrevista, también ha tocado en sitios raros y cutres: "Tengo muchísimos", como, por ejemplo, haber "tocado en la calle, en garitos muy chiquititos donde no me escuchaba nadie o, incluso, por una botella de ron".

Descubre, en el vídeo principal de la noticia, los sitios más particulares donde ha tocado la manchega, donde además confiesa qué excentricidades pide para sus giras.