Boticaria García regresa a Zapeando para desmontar en este vídeo una de las clásicas técnicas que se usan para mantener los alimentos comestibles. Y es que muchas veces, cortamos la parte del moho que se ve en los alimentos y comemos el resto.

Pues cuidado, porque según la zapeadora, este método es muy peligroso porque el moho contiene micotoxinas, unas sustancias que producen los hongos difíciles de detectar a simple vista y que no se ven, no se huelen y no tienen sabor, pero están ahí.

Según explica Boticaria García, estas sustancias "nos pueden provocar una intoxicación tóxica" e, incluso puede "producir cáncer de hígado o de riñón y alergias".

