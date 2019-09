Boticaria García desmonta en este vídeo de Zapeando los llamados 'alimentos de la felicidad', esos que históricamente se piensa que son beneficiosos para el cuerpo. Cristina Pedroche pregunta a la experta por el chocolate.

"Comer chocolate nos da placer porque tiene azúcar y eso nos libera dopamina, una sustancia que genera placer", explica Boticaria García, quien, además, señala que "es el mismo mecanismo que cuando tomamos droga, no nos da felicidad sino el placer momentáneo".

Pero este no es el único alimento que desmonta Boticaria García, la leche es otro alimento que no es tan beneficioso como pensamos. Boticaria García destaca que la leche no ayuda a poder coger el sueño con mayor facilidad como se piensa.

Por otro lado, Boticaria García te das las claves en este vídeo de cómo escoger bien los plátanos: ¿cuáles son mejores los maduros o los verdes?