¿Es una moda de los últimos años la leche sin lactosa o de verdad es importante? Boticaria García explica en Zapeando que, "a pesar de que junto al gluten la lactosa parece que es el nuevo anticristo, la realidad es que es un azúcar que está presente de forma natural en la leche". Para mostrarla al detalle, la experta explica en el vídeo de Zapeando con dibujos de qué está formada la lactosa y cómo actúa en nuestro organismo.

Además, Boticaria García detalla qué implica ser intolerante a la lactosa y por qué a unas personas les afecta y a otras no. Además, Boticaria también explica por qué la actividad de la lactosa disminuye a medida que nos hacemos mayores, lo que explica que por qué con el paso de los años a mucha gente le cuesta más digerir la lactosa. Por otro lado, la experta señala que en realidad "a la leche sin lactosa no le quitan la lactosa". Entonces, ¿qué lleva realmente la leche sin lactosa para no hacer daño a los intolerantes? ¿este tipo de leche es más fácil para digerir?, ¿es mejor incluso para las personas que no son intolerantes? Boticaria da todas las claves en el vídeo principal de esta noticia.

¿Entera o desnatada, qué leche es mejor?

