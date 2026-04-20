Boticaria García señala los riesgos de seguir la dieta viral del 'boy kibble' o 'pienso para chicos', en vídeo

Esta dieta consiste en, sencillamente, comer siempre lo mismo para, como explica la farmacéutica, "optimizar resultados y asegurar proteína suficiente, controlar las calorías y no complicarse la vida pensando qué cocinar".

Una de las últimas tendencias en cuanto a nutrición es el llamado 'boy kibble' o 'pienso para chicos', como indica Miki Nadal. Para conocer un poco más sobre esta dieta viral, Zapeando cuenta con Boticaria García.

La farmacéutica explica que es algo tan simple como "poner tu dieta en piloto automático", es decir, comer siempre lo mismo, con el objetivo de "optimizar resultados y asegurar proteína suficiente, controlar las calorías y no complicarse la vida pensando qué cocinar".

"Desde el punto de vista práctico", como expone, "puede tener sentido porque reduce lo que llaman 'fatiga de decisión' y facilita la adherencia". Pero, como señala, a nivel nutricional "se puede quedar un poquito corto".

Boticaria indica que el cuerpo necesita más tipos de nutrientes. "Si siempre comes lo mismo, puedes cubrir los macronutrientes, pero dejas huecos importantes a nivel de micronutricion", explica, algo que a medio plazo puede afectar a la salud y al rendimiento deportivo.

Seguir esta dieta, como expone Boticaria, puede provocar, además de ese déficit de micronutrientes, "puede afectar a la microbiota intestinal, que necesita mucha diversidad de alimentos". "Menos diversidad en la dieta suele significar menos diversidad de bacterias", indica, "y eso es peor salud para tu metabolismo y para tu digestión".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.