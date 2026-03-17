¿Boca arriba, boca abajo o de lado?: el fisioterapeuta Víctor Hernán desvela cuál es la mejor postura para dormir, en vídeo

El fisioterapeuta explica cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de las posturas que adoptamos para dormir. Hernán señala que, por ejemplo, dormi boca abajo es la peor opción.

Dormir es un momento muy importante de nuestro día para poder recargar energía. Por ese motivo, el fisioterapeuta Víctor Hernán vuelve a Zapeando para explicar cuál es la mejor postura para disfrutar de un sueño reparador.

Hernán explica que la peor posición es boca abajo. "Una rotación continua del cuello con una rotación continua de la columna, no te viene bien", indica. Hernán señala que genera fatiga muscular y favorece las molestias al despertar.

Además, la columna no tiene apoyo lo que hace que adquiera unas posiciones en las que no está bien sostenida y sufren músculos y articulaciones. El tórax también sufre, ya que está comprimido toda la noche, "entonces la ventilación y la respiración están menos libres, y hay menos circulación y ventilación de aire". Por último, la presión sobre el estómago puede generar molestias digestivas.

En cuanto a dormir boca arriba, el fisioterapeuta indica que es "buena opción, pero tiene sus cosas". Esta posición permite tener una mayor alineación de la columna "y eso es muy importante". "Los pesos se distribuyen mejor y se reducen los puntos de presión", indica. Además, como no se comprimen el tórax y el abdomen, "tenemos más movilidad, oxigenación y eso repercute en estar mejor por la noche".

Pero, en cuanto a las desventajas de dormir boca arriba, Hernán indica que favorece "los ronquidos y los sueños". Esta postura también puede aumentar el dolor lumbar. Por ese motivo, recomienda ponerse una almohada debajo de las rodillas para evitar ese dolor.

Víctor indica que una de las mejores posturas para dormir es de lado o en posición fetal ya que es "lo más fisiológico". El fisioterapeuta indica que el mejor lado es el izquierdo "por diferentes teorías". Hernán indica que este lado "fomenta unos pequeños beneficios".

"Sobre todo, digestión, mejorar el reflujo, hay menos presión sobre los órganos abdominales y, si estás embarazada, se dice que aumenta la circulación", concluye.

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