La increíble entrada acrobática de un niño vestido de Power Ranger en su cumpleaños

El pequeño de este viral ha convertido su fiesta en todo un espectáculo al exigir una entrada triunfal llena de piruetas.

En Aruser@s hemos visto todo tipo de actitudes ante los cumpleaños: desde quienes los celebran sin demasiado entusiasmo hasta quienes los viven por todo lo alto. El niño protagonista de este vídeo pertenece claramente al segundo grupo.

Para su fiesta, puso una condición muy clara: quería hacer una entrada triunfal digna de un superhéroe. Y lo consiguió. Vestido de Power Ranger rojo, dejó a todos los familiares boquiabiertos con una auténtica exhibición acrobática.

Volteretas, saltos sobre el sofá, estiramientos y poses imposibles… Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores no dudan en aplaudir la increíble puesta en escena. "Parece que se ha tomado medio bote de Nutella", bromea Angie Cárdenas.

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