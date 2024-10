El hijo de Bárbara Rey, Ángel Cristo Jr., se ha casado con su pareja. "Él fue el que vendió las imágenes de su madre con el rey Juan Carlos a una revista holandesa", comenta Quique Peinado. "Por lo que sea, por cosas... no invitó a la madre a la boda", añade el zapeador. Pero, como explica Peinado, Bárbara no se mostró muy preocupada por no asistir al enlace.

La vedette ha subido a sus redes sociales un vídeo en el que se la puede ver comiéndose una empanada en plena Puerta del Sol de Madrid. "La empanada es casi tan grande como las paellas que le llevaba al otro", afirma Quique. "Bárbara no es de pegar mordisquitos... se ha llevado la empanada entera de una", añade Dani Mateo tras ver el vídeo.

"¿La veis preocupada?", pregunta Quique, "en principio no lo parece". Para Iñaki Urrutia, el vídeo, en realidad, está dando pistas de otro evento: "No sabéis leer entre líneas... empanadillas, Puerta del Sol... Bárbara va a presentar las campanadas". "Vaya exclusiva os he regalado", concluye Urrutia.