Así reacciona un niño cuando su hermana usa su cabeza para cascar huevos, en vídeo

La niña decide grabar un tutorial de cocina y, para ello, recurre a su hermano Salvador como ayudante. Lo que él no espera es el tipo de ayuda que necesita su hermana.

Una niña decide hacer un tutorial de cocina y, para ello, se anima a invitar a su hermano, Salvador. Lo que su pinche no imaginaba es que su presencia tenía un objetivo muy claro: ser usado como herramienta para cascar los huevos.

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, la niña coge un huevo y se lo casca en la cabeza al niño. El pequeño se queda ojiplático y, entonces, responde a la acción de su hermana dándole un toque.

Después, decide abandonar la escena ante las risas de su hermana. "Podría haber sido peor", señala Nacho García, "podría haberle pedido ayuda para partir cocos". "Sería peor si le hubiera roto sus propios huevitos", comenta Miki Nadal.

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