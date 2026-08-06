Pilar Vidal desvela su 'crush' de la selección española de fútbol en Zapeando: "Me encantaría, pero está casado"

Pilar Vidal se sincera en Zapeando sobre su supuesto interés por un miembro de la selección española de fútbol. Aunque los rumores apuntan a Ferran Torres, la colaboradora sorprende al revelar que su favorito es "un madurito interesante".

"¿Son ciertos los rumores de que Ferran Torres te ha enviado fueguitos?", le pregunta Miki Nadal a Pilar Vidal en Zapeando, haciendo referencia a los comentarios que circulaban sobre la colaboradora. "Sé que es el autor del gol porque he seguido a la Roja el día que llegó a Madrid", responde la tertuliana entre risas, a lo que el presentador insiste: "¿Te gusta alguien de la selección?". "El entrenador", responde sincera la colaboradora.

"¿Estás pidiendo que Luis de la Fuente te pele el plátano?", bromea Virginia Riezu, haciendo un guiño al estampado de su conjunto. Pilar Vidal reconoce que "le encantaría", aunque admite que tiene pocas opciones: "Me dijeron que está casado". La colaboradora cuenta que incluso llegó a "googlear" hasta encontrar una entrevista en la que Luis de la Fuente hablaba sobre su vida familiar. "Es un madurito interesante", concluye Pilar entre risas.

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