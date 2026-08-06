Pilar Vidal presume en Zapeando de su portada en la revista 'Estil': "Creo que se ha agotado"

La colaboradora de Zapeando comparte con sus compañeros los detalles de su última portada, una publicación muy especial para ella por estar vinculada a su tierra y en la que repasa su trayectoria personal y profesional.

Pilar Vidal ha sido portada de la revista 'Estil' y la colaboradora ha querido compartir en Zapeando algunos detalles de la publicación. La fotografía de la portada corre a cargo de su amiga Gema López y, según ha explicado la tertuliana, se trata de una revista muy vinculada a su tierra, Sueca (Valencia), donde trabajan varios amigos suyos: "Cuento todo, desde que me fui hace 26 años hasta hoy".

"Debe de ser el 'Hola' de allí", bromea la colaboradora, que asegura que la acogida ha sido muy positiva: "Creo que se ha agotado, así que ha ido muy bien".