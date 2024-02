Cristina Pedroche enseña en el plató de Zapeando cómo suena 'Zorra', la canción de Nebulossa que representará a España en el Festival de Eurovisión 2024. Aunque Valeria Ros cree que España ganará con este tema, Dani Mateo no lo tiene tan claro. "Como bien viejuno, me recuerda mucho a Alaska, tiene tintes ochenteros que me gustan pero no sé si las van a entender en Europa", explica el presentador de Zapeando.

Aunque Dani Mateo insiste en que le "encanta el mensaje", el presentador cree "que está muy pensada para el público español, pero que fuera igual se queda musicalmente corta para lo que esperan en Eurovisión". "Yo lo reforzaría con los de Operación Triunfo haciendo la coreografía por detrás, como con Rosa, que nos fue muy bien, aunque no quedaron ni una tarde para ensayar", bromea.

Por su parte, María Gómez destaca que le gusta que haya ganado "una tía que es más mayor" en un concurso que parece "para adolescentes": "Mola que haya ganado ella".