VÍDEO | Dani Mateo, Isabel Forner y María Gómez replican el último reto viral de Tik Tok. "Alguien va a llegar con un ojo morado a casa"

Se ha vuelto viral en Tik Tok un nuevo reto en el que los maridos ponen a prueba la confianza en sus mujeres con un reto que incluye una silla, un vaso y un golpe de cinturón. Zapeando lo replica en directo con Dani Mateo, Isabel Forner y María Gómez.

Una de las cosas más importantes en una pareja es la confianza y eso es precisamente lo que está poniendo a prueba el nuevo reto de Tik Tok.

La cosa va de que el marido se sienta en la silla con un vaso en la cabeza y su mujer se lo tiene que tirar de un golpe de cinturón. Sin embargo, como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, no siempre sale bien y lo normal es que el cinturón acabe cruzando la cara del hombre en cuestión.

"Con este trend se consiguen muchos likes, miles de seguidores y una demanda de divorcio", comenta Miki Nadal, mientras que Dani Mateo está seguro de que "de esas mujeres alguna fallaba a propósito".

Zapeando, siempre abierto a replicar los retos virales, lo improvisa con Dani Mateo como el que se sienta en la silla e Isabel Forner y María Gómez como las que tienen en su mano el cinturón. ¿Tirarán el vaso o le van a dejar marcada a Dani? Isabel lo tiene claro: "Alguien va a llegar con un ojo morado a casa".

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