Camela ha estado en el plató de Zapeando para presentar su nuevo disco y el tema que estrenan hoy, 'No me hables'. Para el videoclip de la canción, han contado con la colaboración estelar de una zapeadora: Cristina Pedroche. "No tiene desperdicio", afirma Miki Nadal tras ver el avance del videoclip.

"Me preguntaron si era fan de Star Wars y les dije 'no mucho, pero si tú quieres, yo lo que haga falta'", recuerda la zapeadora sobre cómo fue trabajar con Camela. En el vídeo sobre estas líneas, tanto el dúo musical como Pedroche comparten algunas anécdotas del rodaje y recuerdan el momento en que 'firmó su contrato' en pleno directo de Zapeando.