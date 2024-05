Este año se cumplen 40 años de la publicación de uno de los discos más míticos de Bruce Springsteen: 'Born in the U.S.A.'. El disco convirtió al cantante en la estrella de masas que es actualmente y contiene temazos como 'Dancing in the Dark' o 'Born in the U.S.A.'. Iñaki de la Torre, periodista musical, cuenta algunos secretos de este disco.

El popular tema, que da nombre al disco, es todo un himno, en origen era un "tostón", según Iñaki. En la maqueta sonaba muy diferente pero, gracias a los arreglos que hicieron a la canción, se convirtió en el hit que conocemos. El tema, además, consiguió sonar muy patriótica, lo que hizo que muchos políticos se interesaran por ella.

"Tanto Ronald Reagan como el demócrata Walter Mondale quisieron llevar la canción a sus campañas presidenciales y eso indignó a Springsteen porque la canción denunciaba como el Gobierno, y parte de la sociedad de Estados Unidos, dieron de lado a los que volvieron de la guerra de Vietnam", argumenta Iñaki.