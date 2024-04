Joan Manuel Serrat ha sido galardonado con el premio Princesa de Asturias de las Artes 2024. El músico catalán, que se retiró de los escenarios en 2022, recibe este galardón que anteriormente ya recibieron otros músicos como Paco de Lucía o Bob Dylan. Para conocer un poco más al cantante, Zapeando charla con Iñaki de la Torre, periodista experto en música.

Para el periodista este premio ha llegado en el momento perfecto ya que "ha rematado su carrera y ha demostrado que es el grandísimo, músico, compositor y letrista que es". "Para él es un regalo precioso ya que el Princesa de Asturias es un premio a gente que ha cambiado el mundo y este hombre ha cambiado la música española", añade.

El artista, según Iñaki, ha aportado a la música española, precisamente, "música española". "Aquí oímos mucha música anglosajona cantada en español, hay poca música española propiamente", argumenta. "Serrat cogió música mediterránea, cogió pop, también cantautores sudamericanos y la convirtió en una cosa orquestada, bonita, animada y aportó valor a la propia música española", añade.

En cuanto a la discografía del cantante, el periodista recomienda, por ejemplo, 'Mediterráneo', lanzado en 1971. "Todo es buenísimo, no hay una canción que no me guste". El periodista también valora una de las canciones más populares del álbum, que tiene el mismo nombre: "Mediterráneo es la mejor canción que se ha hecho en los últimos 60 años en España".