La cantante Cardi B ha decidido celebrar su 32 cumpleaños con un fiestón en un local con amigos y familiares. La artista ha compartido varios vídeos de cómo lo festejó pero el más curioso de todos es uno posterior a la fiesta.

En el vídeo se puede ver a Cardi en la cama tumbada y muy despeinada. Además, se lamenta afirmando que nunca más va a volver a beber. "Espera, aún estoy borracha", añade, y comienza a reír. "No vuelvo a salir", concluye su vídeo.

"Ay, esas promesas que sabes que luego no vas a cumplir", comenta Miki Nadal. "Me ha flipado el vídeo, creo que ahora la llaman Cardhu B", añade Dani Mateo. El presentador no duda en compartir una imagen en la que se puede ver cómo empezó la artista la noche y cómo la terminó.