La cantante Anitta, la misma que perreo a Ayuso con su canción 'Envolver' ha visitado el programa 'hot ones', en el que, además de comer alitas de pollo muy picantes mientras la entrevistaban, también confesó una de sus anécdotas más escatológicas. "Cerró el apetito a cualquiera", comenta Ares Teixidó con sus compañeros de Zapeando.

Y, es que, la cantante recuerda lo que le pasó en un "hotel muy elegante" al que acudió por una reunión: "Tuve que ir al baño, no sé si por la comida, pero tenía que ir", confesaba.

Sin embargo, tras hacer sus necesidades, la materia "no bajaba" por el váter: "Yo no paraba de tirar de la cadena, pero no bajaba". Fue entonces cuando "el agua empezó a salir y empapó el suelo": "¡Estaba desesperada!", confiesa. Tanto, que desapareció de la reunión durante 40 minutos y, al final, "tuvieron que poner unas cintas en la puerta". "Lo tuvieron que cerrar", descubría con vergüenza a su entrevistador, tal y como puedes ver en el vídeo principal de la noticia, donde explica que todo "fue horrible".

Una anécdota que Berta Collado aprovecha para normalizar que las "tías también dejamos algunas veces el váter como la Zona 0 de Chernóbil".