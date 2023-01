En Colombia una mujer ha vivido unos instantes de pura angustia y terror al ver cómo su gato se paseaba por el alféizar de la ventana: "Es un piso muy alto", aclara Miki Nadal a sus compis de Zapeando. De ahí el miedo de la joven de que saltara al vacío. "¡Corozo! Vuelve por favor", se escucha decir a la mujer muy angustiada, que rompe a llorar en mitad de la grabación.

Lo intenta de todas las maneras posibles: llamándole, con silbidos, comida y evitando que otros ruidos asusten al animal, que adopta posición de saltar: "¡Daniela se va a suicidar! Me voy a morir", espeta la muchacha. "¿Saltó o no salto Corozo?", pregunta Miki Nadal a sus compis de Zapeando, provocando, así, un debate en directo. Descubre la respuesta en el vídeo que se encuentra sobre estas líneas. Por su parte, Dani Mateo asegura que "es un error. Nunca hay que mostrar preocupación o sufrimiento a un gato porque si no disfruta y lo hace más. Siempre hay que hacer como que no te importa", sentencia.