Ahora

Inteligencia artificial

Del vídeo de 'Almeida Tirapenaltis' al misterioso 'M. Rajoy': la IA convierte a los políticos en delirantes anuncios de juguetes

La inteligencia artificial no deja de sorprender. En esta ocasión con dos divertidos vídeos en los que José Luis Martínez-Almeida y Mariano Rajoy protagonizan dos divertidos anuncios de juguetes.

La inteligencia artificial no deja de sorprender. En esta ocasión con dos divertidos vídeos en los que José Luis Martínez-Almeida y Mariano Rajoy protagonizan dos divertidos anuncios de juguetes.

La inteligencia artificial está revolucionando los vídeos de humor y en esta ocasión le toca a los políticos. Uno de ellos, José Luis Martínez Almeida, se convierte en un juguete y protagoniza su propio anuncio.

Se trata de 'Almeida Tirapenaltis', donde un muñeco de Almeida intenta meter un gol para inaugurar un polideportivo, pero "como siempre su chut acaba en la cabeza del reportero".

"Menos mal que han hecho un juguete para niños y no uno erótico", reacciona Dani Mateo, que ironiza con que el muñeco "es a escala real".

Sin embargo, este no es el único juguete basado en un político diseñado por la IA. También circula en redes un anuncio de un juguete llamado 'M. Rajoy': "¿Quién será este misterioso personaje?", se pregunta el falso spot, que anima a los niños a descubrir su identidad "para vivir 1.000 historias".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Juicio al fiscal general del Estado, en directo | M.Á.R reconoce ser el origen del bulo sobre que la Fiscalía ofreció un pacto al novio de Ayuso
  2. La salida de Mazón no alivia el inmenso dolor de las víctimas de la DANA: "Nos queda el segundo paso, Mazón a prisión"
  3. "Estoy encima de ello": el audio que refleja los desvelos de Torres para que se pagara a la trama Koldo
  4. El 'efecto Mamdani' sacude las elecciones de Nueva York entre ataques de Trump y ansias de remontada demócrata
  5. Un menor apuñala a un niño de 12 años en un instituto de Albuñol (Granada)
  6. Melatonina contra el insomnio: un estudio observacional relaciona su uso continuado con un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca