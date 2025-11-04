Del vídeo de 'Almeida Tirapenaltis' al misterioso 'M. Rajoy': la IA convierte a los políticos en delirantes anuncios de juguetes

La inteligencia artificial no deja de sorprender. En esta ocasión con dos divertidos vídeos en los que José Luis Martínez-Almeida y Mariano Rajoy protagonizan dos divertidos anuncios de juguetes.

La inteligencia artificial está revolucionando los vídeos de humor y en esta ocasión le toca a los políticos. Uno de ellos, José Luis Martínez Almeida, se convierte en un juguete y protagoniza su propio anuncio.

Se trata de 'Almeida Tirapenaltis', donde un muñeco de Almeida intenta meter un gol para inaugurar un polideportivo, pero "como siempre su chut acaba en la cabeza del reportero".

"Menos mal que han hecho un juguete para niños y no uno erótico", reacciona Dani Mateo, que ironiza con que el muñeco "es a escala real".

Sin embargo, este no es el único juguete basado en un político diseñado por la IA. También circula en redes un anuncio de un juguete llamado 'M. Rajoy': "¿Quién será este misterioso personaje?", se pregunta el falso spot, que anima a los niños a descubrir su identidad "para vivir 1.000 historias".

