Esta es la apuesta de Alberto Rey para mejor película en los Oscar: "Voy a votar por 'Los Pecadores'"

Este domingo se celebra la 98.ª edición de los Premios Oscar y 10 son las películas nominadas. Alberto Rey lo tiene claro. Los colaboradores de Zapeando también tienen la suya. ¿Cuál ganará? En el vídeo, todos los detalles.

Diez son las películas nominadas a Mejor Película en los Premios Oscar que se celebran este próximo domingo en Los Ángeles. 98.ª. 'Bugonia'; 'F1: La película'; 'Franskenstein'; 'Hamnet'; 'Marty Supreme'; 'Una batalla tras otra'; 'The secret agent' (El agente secreto); 'Sentimental value' (Valor sentimental); 'Sinners' ('Los pecadores') y 'Trains dreams' (Sueño de trenes).

La lucha parece estar entre 'Una batalla tras otra' y 'Los pecadores'. "Me voy a poner un poquito a bromear con el sorpresón. Voy a votar por 'Los pecadores'", asegura contundente nuestro experto en cine, Alberto Rey. "Hay diez candidatas y se vota de manera preferencial. Es decir, es más fácil que gane una película que le ha gustado a casi todo el mundo que una que tiene muchos fans, pero gente que la odia. Que eso es, por ejemplo, lo que le pasará a 'Hammet'", explica.

Asegura además que "sería bonito"; algo en lo que discrepa totalmente Dani Mateo: "¿Sería bonito que entre una película buena y una mala, ganara la mala? ¿Eso sería bonito?". En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia y el domingo veremos, al fin, quién se llevará este ansiado Oscar.

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