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Esta es la apuesta de Alberto Rey para mejor película en los Oscar: "Voy a votar por 'Los Pecadores'"

Este domingo se celebra la 98.ª edición de los Premios Oscar y 10 son las películas nominadas. Alberto Rey lo tiene claro. Los colaboradores de Zapeando también tienen la suya. ¿Cuál ganará? En el vídeo, todos los detalles.

Mejor película

Diez son las películas nominadas a Mejor Película en los Premios Oscar que se celebran este próximo domingo en Los Ángeles. 98.ª. 'Bugonia'; 'F1: La película'; 'Franskenstein'; 'Hamnet'; 'Marty Supreme'; 'Una batalla tras otra'; 'The secret agent' (El agente secreto); 'Sentimental value' (Valor sentimental); 'Sinners' ('Los pecadores') y 'Trains dreams' (Sueño de trenes).

La lucha parece estar entre 'Una batalla tras otra' y 'Los pecadores'. "Me voy a poner un poquito a bromear con el sorpresón. Voy a votar por 'Los pecadores'", asegura contundente nuestro experto en cine, Alberto Rey. "Hay diez candidatas y se vota de manera preferencial. Es decir, es más fácil que gane una película que le ha gustado a casi todo el mundo que una que tiene muchos fans, pero gente que la odia. Que eso es, por ejemplo, lo que le pasará a 'Hammet'", explica.

Asegura además que "sería bonito"; algo en lo que discrepa totalmente Dani Mateo: "¿Sería bonito que entre una película buena y una mala, ganara la mala? ¿Eso sería bonito?". En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia y el domingo veremos, al fin, quién se llevará este ansiado Oscar.

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