Alberto Rey revela qué piensa sobre la nueva Kill Bill de Tarantino: "Es más que una película"

Como cada viernes, Alberto Rey cuenta en Zapeando los estrenos más esperados de la cartelera. Esta semana, le ha tocado el turno a ‘Kill Bill’, de Quentin Tarantino, que vuelve renovada y en una única película a las salas.

Kill Bill, de Quentin Tarantino, vuelve a las vuelve a las salas. Los dos volúmenes se unen en una sola película o como explica Iñaki Urrutia en Zapeando de una forma muy particular: "Es una vuelta relativa porque lo que ha hecho es pegar las dos partes de 'Kill Bill', añadir una escena de animación nueva y llamarla 'Kill Bill: The Whole Bloody Affair' y venderla como la película que Tarantino concibió originalmente".

"Joder, Iñaki, es raro que no te hayan encargado la promoción, porque has venido con un cariño...", ironiza y bromea Dani Mateo. Para el que no la conozca es la historia de una venganza, y para quien la quiera ver en el cine que despeje su agenda porque es más larga que un día sin pan", prosigue Urrutia con su particular crítica. Ahora bien, qué opina de este estreno nuestro experto en cine, Alberto Rey, de una película que las nuevas generaciones no habrán visto?

"El cine, además, ahora también es eso, películas que son acontecimientos. Esta semana ha habido proyecciones especiales con fiesta, patrocinadas y ha sido muy guay. Yo ayer no llegué a una, pero luego he visto las fotos en Instagram y la gente la ha pasado fenomenal", revela Rey.

Y yendo ya al quid de la cuestión, Rey afirma: "Como hace alguna vez Tarantino, vamos a empezar por el final y lo primero que hay que decir es que sería absurdo bajar esta película a los cuatro albertitos. Eso es absurdo. Aunque la odies, los cuatro están garantizados".

Y ahora, dice, nos estamos jugando el quinto: "A estas alturas 'Kill Bill', por separado o junta, en su momento o ahora es mucho más que una película. Vista en este nuevo montaje unitario es realmente excesiva, por un motivo tan simple como que dura más de cuatro horas. Bastante más. Claro, son las dos películas pegadas. Pero están muy bien pegadas. Pero sigue siendo una gozada de verla".

Rey finaliza diciendo que finalmente no le va a dar los cinco albertitos, pero sí cuatro y medio. ¿Y por qué no cinco? "Por la duración, porque es un día sin pan. Y porque para que una película tenga cinco ratitos tiene que conseguir una cosa muy concreta: que yo salga de ver la película y la quiera volver a ver. Y creedme que en este caso técnicamente es imposible. No tengo ninguna necesidad", concluye. En el vídeo podemos ver al completo toda su valoración.

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