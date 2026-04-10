Marina Comes nos lleva a recorrer los rincones más bonitos e impresionantes de Puglia (Italia)

"La Puglia tiene todavía este halo de lugar desconocido, auténtico, con carácter muy italiano del sur", nos cuenta en este vídeo Marina Comes. Un lugar que aún no está de moda, pero que se está poniendo...

Nuestra viajera favorita, Marina Comes, vuelve este viernes a Zapeando para llevarnos a recorrer la maravillosa región italiana de Puglia, el tacón de la bota. Hasta hace poco era solo conocida por los propios italianos, que la tenían muy utilizada para sus vacaciones estivales, pero que se ha puesto de moda en los últimos años.

"Es verdad que estamos más acostumbrados a ir a la Toscana, a Venecia, a la Costa Amalfitana, pero la Puglia tiene todavía este halo de lugar desconocido, auténtico, con carácter muy italiano del sur". Esta región tiene, explica Comes, 900 kilómetros de costa, en el mar Adriático y en el mar Jónico, y un interior rural con mucho encanto, con unos campos de olivos centenarios, campos de cereales y viñedos...".

De allí, además, "salen los productos estrella, el vino y sobre todo el aceite de oliva de Italia, del que el 35% viene de la Puglia. Y esa harina de grano duro que es tan buena para la pasta de calidad. O sea, que no vamos a pasar hambre".

Ahora bien, nuestros colaboradores de Zapeando quieren saber cuánto cuesta este sitio que se está poniendo de moda. "No lo está, pero se está poniendo de moda. Y esa es la gracia, que todavía es auténtico y tenemos un abanico de posibilidades de bolsillo muy amplio, porque podemos ir a alojamientos rurales muy típicos de Puglia y también hay hotelitos de cinco estrellas, a tope de gama para quien quiera decir: 'Hoy lo peto'", responde Comes.

Volamos a Bari, la capital de la región, que es una ciudad de 300.000 habitantes "con alma de pueblo": "Nos vamos a la parte vieja, donde todavía vemos esas sábanas colgando en los balconcito, las mujeres preparando pasta en la calle para estar pendientes del salseo del centro, los hombres jugando a las cartas... Y esto es de verdad, en la Puglia todo es de verdad todavía", cuenta nuestra viajera favorita.

Después de la capital nos vamos a Matera, que no es Puglia, sino que está en la región vecina: "Hay que dejarlo claro", afirma Comes. Matera es la ciudad más antigua de Italia y es un "espectáculo", una ciudad de las pocas que hay en el mundo donde las casas están excavadas en la roca y ha sido una ciudad que se ha habitado ininterrumpidamente desde el Paleolítico.

Sin embargo, cuenta que "en los años 50 fue una vergüenza nacional cuando se leyó un artículo en Italia que destapaba las condiciones de vida de la gente que vivía en Matera, que era gente muy humilde, que vivía en estas cuevas con el ganado mezclado y era muy insalubre todo. Y de repente dijeron que había que arreglarlo y en los años 80 hicieron una remodelación de la ciudad, lo limpian todo y hasta la UNESCO les dice que son Patrimonio de la Humanidad. Y hoy es divinísimo".

Además, Matera ha sido escenario de películas como La Pasión de Cristo o Ben-Hur. En el vídeo podemos recorrer entera su costa con Marina Comes.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.