¿Ganará alguna película española el Festival de Cannes? "Por probabilidades, estamos cerca de la Palma de Oro": la valoración de Alberto Rey

El festival ha confirmado que entre las candidaturas están las películas 'Amarga Navidad', de Pedro Almodóvar, 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen y 'La bola negra', de los Javis, una película de Atresmedia. La valoración de nuestro experto en cine, Alberto Rey, en este vídeo.

Este jueves se dieron a conocer las películas que participarán en la sección oficial del Festival de Cannes. Y España ha hecho historia con tres películas que van a luchar por la Palma de Oro desde el 12 hasta el 23 de mayo. El certamen ha confirmado que entre las candidaturas están las películas 'Amarga Navidad', de Pedro Almodóvar, 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen y 'La Bola negra', de los Javis, una película que cuenta con la participación de Atresmedia y se estrena en cines el próximo 2 de octubre.

"Por probabilidades, en este festival, estamos cerca de la Palma de Oro. Eso seguro. Y eso que la competición es increíble", responde contundente nuestro experto en cine, Alberto Rey, quien confirma, además, que no hay ninguna película estadounidense: "En la sección oficial, todos son cineastas no norteamericanos".

Rey quiere destacar que el director del festival ha reclamado de alguna manera a Pedro Almodóvar como hijo del festival, con su película 'Amarga navidad', ya que Almodóvar siempre ha presentado sus películas en Cannes. "El año pasado se adelantó el Festival de Venecia y le dieron el León de Oro por 'La habitación de al lado'. Y claramente, el director de Cannes ha dicho: 'Almodóvar es de Cannes, así que, que vuelva'", explica Rey, matizando que la película sí puede presentarse en Cannes aunque ya haya sido estrenada porque solo ha sido estrenada en España.

Por su lado, 'El ser querido', afirma Rey, "tiene pinta de que va a hacer carrera internacional potentísima. ¡A ver cómo no mandas a Javier Bardem a la nominación al Oscar!". Sin embargo, asegura que tiene una premisa muy parecida a la de 'Valor sentimental', así que habrá que ver qué pasa con esto". Aunque, es verdad, dice, que "no están insistiendo en que tiene una premisa distinta, con lo cual probablemente sean películas muy distintas, si no, hay que explicarlo".

Y por último, están Los Javis, que con su segunda película, 'La bola negra'ya están en Cannes: "Los Javis no tienen límite", afirma Rey. Además, y como curiosidad: "El director del festival dijo que el papel de Penélope Cruz en la película de Los Javis es muy corto, pero es lo mejor que ha hecho nunca. Y eso son palabras mayores", sentencia Rey. En el vídeo podemos ver al completo el análisis de nuestro experto.

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