El pasado 16 de mayo comenzó una de las citas más importantes con el cine mundial: el Festival de Cannes. Durante estas dos semanas se proyectarán decenas de películas y hasta allí se desplazarán celebrities de toda índole, desde actores, hasta influencers pasando por conocidos deportistas.

Pero también periodistas, como Alberto Rey, que confiesa en Zapeando algunas anécdotas que le han ocurrido otros años en el Festival: "Un año pasé de tener la mejor acreditación de todas y entrar a sitios donde no se podía a tener que sacar entradas para ver las películas".

Pero también se ha visto obligado a hacer alguna que otra travesura: "Me he llevado canapés del catering en el bolsillo en un traje prestado porque en el apartamento compartido en el que estaba no sabía si al volver tendría cena o incluso cama", confiesa entre risa a los zapeadores. Conoce otras curiosidades de la fiesta del cine en el vídeo principal de la noticia.