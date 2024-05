Thais Villas presenta un llamativo vídeo protagonizado por un joven agente inmobiliario. En las imágenes se puede ver como promociona la venta de una amplia casa pero, lo más llamativo del vídeo no son las habitaciones o las comodidades que tiene sino la manera en la que el joven la muestra: un "tour rápido".

El chico comienza a correr por todas las habitaciones mientras da datos de la casa: su precio, dónde se sitúa, cómo son las habitaciones, los baños o su terraza. "No me diréis que no es impresionante", afirma Thais. "Me interesa la casa pero me interesa aún más qué desayuna este señor", añade.

"Como esto se ponga de moda los agentes inmobiliarios ya se pueden ir dando de baja del gimnasio", añade Eugeni Alemany. "¿Soy el único que cree que, en realidad, no tiene permiso para vender esa casa?", comenta Dani Mateo.