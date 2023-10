El popular actor y cómico Will Ferrell es conocido por sus numerosos papeles en la gran pantalla: desde 'Zoolander' hasta la reciente, y aclamada película, 'Barbie'. Pero un vídeo publicado recientemente muestra que quizá se está abierto paso en una nueva profesión.

No es otra que como DJ. Aunque, en este caso, parece totalmente amateur ya que fue visto pinchando temazos en una fiesta universitaria de su hijo Magnus. El vídeo, como era de esperar, corrió como la pólvora por las redes sociales.

El actor acudió hasta la Universidad del Sur de California, centro del que él es ex alumno, y se coló en una fiesta de una fraternidad para levantar a las masas con la canción 'The eye of the tiger' de Survivor.