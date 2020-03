Agripina le brinda a Silvia la oportunidad de vivir una experiencia exclusiva en Jordania: aprender a hacer mosaicos. "Con 48 años es mi primera vez en algo, mosaicos no he hecho nunca", admite la actriz.

Entre bromas, Silvia avanza en la creación de un pequeño mosaico con la inicial de su nombre. Guiadas por Amjad Awad y una profesora, ambas mujeres colocan los pequeños fragmentos de piedra en el cuadro y cortan el mármol.

- ¿Esto es mármol?, pregunta Silvia.

- Yes, marble, contesta la profesora.

- ¿Marvel?. Uy, es una maravilla, como las películas, responde jocosa la actriz.

Una tras otra, las bromas se suceden: "Qué maravilla lo que estoy aprendiendo aquí, voy a poder contarle las uñas a Andreu cuando quiera", dice Silvia, mientras corta con los alicates.

"Esto lo usamos mucho en España para las cejas", le explica Silvia a la profesora, haciendo referencia a las pinzas con las que coge cada una de las piedras del mosaico. Ella no le entiende y la viajera insiste: "¿Do you Know Rosalía? Tra, tra. Rosalía. Ahora no no se depila las cejas y tiene las uñas largas"

Además de bromas, también hay momentos para el aprendizaje: "La clave del mosaico es que se creó porque las pinturas se estropean", le explica Agripina.

Durante la clase, Silvia se da cuenta de algo muy importante: "En mi casa hay gente que pintan muy bien, pero yo no. Igual lo mío es hacer mosaicos". Quizás la actriz haya encontrado una segunda vocación, aunque lo cierto es que se acaba quedando el mosaico de Agripina: "Lo has hecho para mí, ¿verdad?", dice Silvia.

El viaje a Jordania

Agripina Carretero no ha parado de reír junto a Silvia Abril en la ruta más aventurera de la nueva temporada de Viajeras con B. La actriz se deja llevar por la ciudad de Madaba en busca de las pistas que van a guiar su experiencia por Jordania.

Silvia y Agripina aprenden a hacer mosaicos, se emocionan al admirar Petra y viajan por el desierto hasta llegar al campamento de Wadi Rum, el Valle de la Luna. Y bromean, bailan y ríen mucho.