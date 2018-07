¡Descubre a los últimos semifinalistas de Tú sí que sí!

Gracias a un increíble baile con mucho misterio, los ucranianos Light Balance Crew consiguen clasificarse para la semifinal. Su original propuesta crea un ambiente mágico en plató y emociona a los miembros del jurado.

A pesar de que el jurado de Tú sí que sí es muy exigente, Roima Duran consigue emocionarlos con su gran actuación. La joven demuestra que tiene talento y una voz muy potente.

La locura llega a Tú sí que sí de la mano de Fredy Beats. Alfredo vive en Londres y se esfuerza día a día por abrirse un hueco en el complicado mundo del beat-box, el finalista reconoce que siempre le gustó imitar sonidos de su alrededor.

Saber expresar sentimientos a través de un instrumento es la cualidad que lleva a Alberto Fuentes a la semifinal de Tú sí que sí. El joven seduce al jurado con el sentimiento que desprende al tocar la guitarra.

El talento del "ninja pizzero" cautiva al jurado de Tú sí que sí al descubrir las acrobacias con fuego de Federico Maio. Este joven de 29 años descubrió su talento cuando trabajaba en una pizeria y realiza acrobacias con las masas.

Homenajeando al gran Elvis Presley, [[LINK:EXTERNO|||http://www.lasexta.com/programas/tu-si-que-si/actuaciones/el-potente-chispazo-de-al-sanchez-the-speedway-runners-con-su-tributo-a-elvis-traslada-a-tu-si-que-si-a-otra-epoca_20170208589b97270cf207e0964502b8.html|||Al Sánchez & The Speedway Runners]] consigue que el jurado se quede con la boca abierta. Este barcelonés defiende que no es un imitador del mítico cantante: "Me identifico por ser su tributo".