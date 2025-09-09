El tenso momento de Boris Izaguirre en 'Tesoro o cacharro': "Nunca imaginé que viviría un momento de tensión como este"

Los hermanos Alejandro y Alberto Cembrero deciden cambiar su tesoro, un cómic antiguo, por una navaja bandolera creada en el siglo XX. ¿Han acertado con el cambio? ¡Descúbrelo en el vídeo!

Después de perder los premios más altos del concurso, 50.000, 30.000 euros y 15.000 euros, Alberto y Alejandro deciden cambiar la elección del tesoro.

Y es que en la primera ronda los hermanos decidieron colocar al cómic como el objeto más caro del plató, sin embargo, haberlo antepuesto ya a tres objetos mucho más caros no les ha salido bien y empiezan a dudar de su valor.

Los hermanos reflexionan sobre cambiar el cómic por una navaja bandolera creada en el siglo XX hecha por un artesano. Incluso, Juan Carlos Simón, de la tercera generación de las Cuchillerías Simón, entra en plató para darles más detalles sobre la navaja.

Finalmente, los concursantes deciden convertir la navaja en su nuevo tesoro y descartan el cómic, descubriendo que el que había sido su tesoro tantas rondas solo cuesta 50 euros. "Nunca imaginé que viviría un momento de tensión como este", afirma Boris Izaguirre tras conocer el resultado. Puedes ver su el tenso momento y su reacción en el vídeo.