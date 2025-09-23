Ahora

Iñaki López, a un concursante que confiesa haberse quitado la alianza al año de casarse: "No nos digas qué andabas tocando"

Emilio José confiesa en el plató de Tesoro o Cacharro que se quitó la alianza un año después de casarse "porque siempre estaba tocando...". "Por lo que sea, no nos digas qué andabas tocando", bromea Iñaki López.

'Tesoro o cacharro', el programa presentado por Iñaki López, es el único concurso donde la historia de un objeto puede cumplir el sueño de un concursante, ganar 50.000 euros. Entre los 12 objetos del plató, los concursantes deben elegir uno como su 'tesoro', pero ¿acertarán el que vale 50.000 euros o se quedarán con un cacharro?

Emilio José Arias y Emilio Barragán, son los concursantes de este programa. Estos primos de Sevilla eligen como primer tesoro un sarcófago del antiguo Egipto, que data del periodo ptolemaico y que está hecho de madera. Además, el sarcófago contuvo el cuerpo de una momia femenina y, actualmente, está expuesto en una galería.

Por otro lado, los primos eligen otro objeto para competir con el sarcófago al pensar que tiene menos valor: el anillo. Se trata de un anillo formado por un zafiro blanco elaborado con oro blanco de 18 quilates. Además, es de la Joyería Nicols, la cual ha hecho diseños para mujeres tan conocidas como Lady Gaga o Paulina Rubio.

Emilio José confiesa que se quitó la alianza de boda al mes de casarse "porque siempre estaba tocando...". "Por lo que sea, no nos digas qué andabas tocando", bromea Iñaki López en el vídeo.

