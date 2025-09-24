Los primos de 'Tesoro o Cacharro' hacen historia al lograr el máximo premio: esta es su reacción al ganar 50.000 euros

Gracias a elegir le vestido de las Campanadas 2024 de Cristina Pedroche, Emilio José Arias y Emilio Barragán, primos sevillanos, han ganado el premio más alto de 'Tesoro o cacharro': 50.000 euros.

Emilio José Arias y Emilio Barragán, unos primos de Sevilla, hacen historia en 'Tesoro o cacharro' al ganar el máximo premio: 50.000 euros. Y es que de entre los 12 objetos del plató, los 'Emilios' han logrado descubrir cuál de ellos valía dicha cantidad.

Tras descartar muchos de ellos, los primos debían elegir entre un sarcófago, que eligieron desde el principio como el tesoro, y el objeto que ha llevado a plató Cristina Pedroche en mitad del programa: su traje de las últimas Campanadas.

El sarcófago es de la época del antiguo Egipto, data del periodo ptolemaico y está hecho de madera. Además, contuvo el cuerpo de una momia femenina y, actualmente, está expuesto en una galería. Por otro lado está el vestido de Cristina Pedroche, el cual presenta la propia Pedroche en plató. "Es un vestido en el que no solo se valora lo que lleva sino todo lo sentimental que es, porque está hecha de mi leche", explica Pedroche, que destaca que está hecho por la diseñadora Belén Mozas.

"Todo lo demás, la forma de menina, el casco, lo de los pechos... lo ha hecho VivasCarrión, unos diseñadores sevillanos muy famosos", detalla la presentadora, que da un consejo a los concursantes: "Tenéis que fijaros bien en que cada cosa es como si fuera un propio pecho, un pezón del que van saliendo las gotitas de leche". Además, explica que sus zapatos "están customizados" además de tener la carga histórica de haberlo usado Cristina Pedroche en las Campanadas.

"Leche suya, de su hija, las Campanadas, dos diseñadores famosos... eso tiene mucho trabajo", reflexionan los primos, que deciden quedarse con le vestido de Cristina Pedroche y... ¡ganan los ansiados 50.000 euros! Puedes ver el momento y su reacción en el vídeo principal de esta noticia.