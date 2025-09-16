'Harry Potter' se cuela en el plató de Tesoro o Cacharro: "Él salvó a Ron con un bezoar como este"

¿Quién iba a imaginar que la magia estaría presente en Tesoro o Cacharro? Dicen que el bezoar tiene propiedades que van más allá de lo natural -de hecho, hasta Harry Potter lo utilizó en una de sus aventuras- y hoy tenemos uno en plató.

"¿Vamos a ver lo que es eso?", pregunta María Isabel mientras señala a uno de los objetos del escaparate que presenta esta noche Iñaki López en Tesoro o Cacharro, el nuevo concurso de laSexta. Marta, su compañera en esta aventura, no sabe siquiera cómo se llama 'ese chisme'. "¿El bezoar?", tiene que preguntar Iñaki. Ambas asienten con pinta de no tener demasiada idea de lo que les están hablando.

Por suerte, Marc Flotats, el experto del programa, les explica lo que es: "Se trata de materia no digerida en el estómago de un mamífero, casi siempre rumiantes, y se forma de material que no ha digerido: arena, piedrecitas, pelo...". Pero ojo, porque 'bezoar' en persa significa 'antídoto'. "Y de hecho, es lo que es", destaca Flotats. "Lo usaban para ponerlo en el vino y, si estaba envenenado, esto hacía de antídoto", comenta.

De hecho, los fans de la saga Harry Potter saben muy bien las propiedades que puede llegar a tener. "Harry salva a Ron con uno de ellos", añade. También hay quien le atribuye poderes mágicos, como protección de mal de ojo. "Por eso, Isabel I llevaba puesto uno en su corona a modo de amuleto", cuenta.

Marta lo tiene clarísimo: quiere el bezoar. Pero para ello, tienen que descartar el vestido de Le Cocó, la ganadora de Drag Race 4. ¿Cuánto cuesta el 'outfit' que llevó la drag en la final del concurso de Atresplayer? Descúbrelo en el vídeo sobre estas líneas.

