Una carta Magic arruina su noche: pierden 50.000 euros por no reconocer una 'Black Lotus'

María José y Sonsoles protagonizan uno de los momentos más inesperados en Tesoro o Cacharro al rechazar un objeto que resulta ser una joya para coleccionistas: una 'Black Lotus', la carta más poderosa de Magic: The Gathering.

En Tesoro o Cacharro, todo puede pasar, pero pocas veces una simple carta genera tanto revuelo. Y es que las concursantes comenzaron a inspeccionar este misterioso objeto, sin imaginar lo que se escondía.

Marc Flotats, el experto en antigüedades del programa, no tarda en aclararlo: se trata nada menos que de una 'Black Lotus', la carta más codiciada y valiosa de Magic, firmada por el propio creador del juego.

"Es una reedición histórica de 1993 firmada por el propio inventor del juego que tiene una comunidad de más de 6 millones de jugadores en todo el mundo. De esta carta en particular solo existen 3.000", detalla el especialista.

Mientras que Sonsoles intenta relativizar el momento: "Mi nieto colecciona cartas Pokémon y algunas valen hasta 200 euros". María José, entre carcajadas, pone los pies en la tierra: "No creo que esto sea lo mismo".

Las concursantes rechazan la carta y la incredulidad se apodera de ambas al desvelar el coste verdadero de la Magic. "¿¡Cincuenta mil!? ", exclama Sonsoles, mientras María José se queda sin palabras y se lleva las manos a la cabeza. En el vídeo sobre estas líneas puedes ver la reacción de las concursantes tras perder el premio gordo de la noche.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.