Ahora

Una 'Black Lotus'

Una carta Magic arruina su noche: pierden 50.000 euros por no reconocer una 'Black Lotus'

María José y Sonsoles protagonizan uno de los momentos más inesperados en Tesoro o Cacharro al rechazar un objeto que resulta ser una joya para coleccionistas: una 'Black Lotus', la carta más poderosa de Magic: The Gathering.

Una carta de Magic arruina su noche: pierden 50.000 euros por no reconocer una 'Black Lotus'

En Tesoro o Cacharro, todo puede pasar, pero pocas veces una simple carta genera tanto revuelo. Y es que las concursantes comenzaron a inspeccionar este misterioso objeto, sin imaginar lo que se escondía.

Marc Flotats, el experto en antigüedades del programa, no tarda en aclararlo: se trata nada menos que de una 'Black Lotus', la carta más codiciada y valiosa de Magic, firmada por el propio creador del juego.

"Es una reedición histórica de 1993 firmada por el propio inventor del juego que tiene una comunidad de más de 6 millones de jugadores en todo el mundo. De esta carta en particular solo existen 3.000", detalla el especialista.

Mientras que Sonsoles intenta relativizar el momento: "Mi nieto colecciona cartas Pokémon y algunas valen hasta 200 euros". María José, entre carcajadas, pone los pies en la tierra: "No creo que esto sea lo mismo".

Las concursantes rechazan la carta y la incredulidad se apodera de ambas al desvelar el coste verdadero de la Magic. "¿¡Cincuenta mil!? ", exclama Sonsoles, mientras María José se queda sin palabras y se lleva las manos a la cabeza. En el vídeo sobre estas líneas puedes ver la reacción de las concursantes tras perder el premio gordo de la noche.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El BBVA se lamenta por la "oportunidad perdida" tras el fracaso de su OPA mientras el Sabadell lo celebra
  2. Koldo García, tras declarar ante el Supremo: "No entiendo que Aldama esté en la calle y Santos Cerdán en prisión"
  3. Investigan como posible homicidio la muerte del fundador de Mango, Isak Andic
  4. Pintadas de "asesinos" en el colegio de Sandra, la niña de 14 años que se suicidó tras denunciar sufrir acoso
  5. Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Una llamada telefónica con Putin y una esperada reunión con Zelenski: Trump olvida Gaza y mueve ficha en el conflicto Rusia-Ucrania
  6. La devolución de los cadáveres pone en riesgo el alto el fuego en Gaza mientras los palestinos esperan la ayuda humanitaria