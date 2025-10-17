El vídeo de la reacción de Pilar Rubio al preguntarle si Sergio Ramos se uniría a Andy o Lucas para cantar "flamenquito"

"Es buena idea, díselo, igual le gusta", afirma Pilar Rubio a un reportero que le propone que Sergio Ramos use su faceta como cantante para unirse a Andy o Lucas, ahora que se han separado.

Pilar Rubio se ha subido a la pasarela para celebrar el 50 aniversario de la firma 'Selmark', de la que es embajadora. Además, la presentadora ha hablado con los medios de comunicación, a los que ha confesado un sueño que le queda por cumplir.

"Me hubiera gustado, pero creo que ya soy muy mayor para él, que es ser estrella del rock, ya no va a poder ser", ha confesado Pilar Rubio en este vídeo, donde también le han preguntado por cómo fue el momento en el que Sergio Ramos le dijo que quería ser artista.

"Tengo la suerte de que tengo un marido que todo lo que hace lo hace bien", ha destacado la modelo, que ha explicado que le ha visto tocar la guitarra y cantar. Por último, preguntada sobre qué le parecería que ya que Andy y Lucas se han separado, Sergio Ramos cantara "flamenquito" con Andy, la presentadora ha afirmado que "es una buena idea". "Dásela, igual le gusta", ha afirmado la presentadora al reportero sobre su marido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.