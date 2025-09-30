Marc Flotats confiesa su mayor error en una subasta de trasteros: "Aparté los colchones y no había nada"

Iñaki López, presentador de 'Tesoro o Cacharro', indaga en los tropiezos profesionales del experto en antigüedades Marc Flotats, quien recuerda una anécdota graciosa tras pagar por un trastero que, al final, solo contenía un taburete de plástico.

A Iñaki López, presentador de 'Tesoro o Cacharro', le da curiosidad conocer si a Marc Flotas, experto en antigüedades, alguna vez le "ha fallado el olfato" a la hora de comprar objetos extraños. "En muchas", lamenta entre risas el especialista. Una de ellas sucedió en una subasta de trasteros embargados.

"Al subir al trastero que había comprado, había dos colchones apoyados en la puerta, no se veía nada del interior, y tuve la brillante idea de pujar por ese lote. A la que ya lo adquirí, aparté los colchones y no había absolutamente nada, simplemente un taburete de plástico en medio", ríe el Flotats, quien asegura que "le falló su sexto sentido".

Además, las dos concursantes,Vero y Cari, madre e hija, cuentan otra divertida anécdota cuando se hicieron pasar por expertas de arte en un museo. "¡Qué vergüenza!", recuerda Cari, quien muestra una foto del día que pasó con sus hijos "haciendo el mongolo" en la exposición. "Y nos llamaron la atención", recuerda Cari, a lo que Vero responde: "Se nos fue un poco de la cabeza".

