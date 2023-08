En la temporada pasada de Te lo vas a comer, Alberto Chicote se adentró en el mundo de las setas ilegales. El presentador acudió hasta Humanes, en Guadalajara, donde existen zonas donde solo es posible la recolección de setas para uso recreativo, es decir, para consumo propio. Sin embargo, mucha gente acude para hacer negocio. Allí, Alberto Chicote pasó una jornada con dos agentes forestales de Castilla la Mancha, que detallaron que el máximo de kilos permitido para recolectar son cinco.

Como se puede ver en el vídeo, los agentes forestales detuvieron a dos furgonetas que llevaban más kilos de los permitidos por persona. Al intentar quitarles los kilos de setas ilegales que no les corresponden, los recolectores ilegales protagonizan varios momentos de tensión. "Llevo 30 años aquí y en mi vida me han quitado los níscalos. Te han puesto una denuncia, te han echado y no me los han quitado nunca", criticó una recolectora ilegal, que afirmó que tenía "el culo pelado" de estar en este sitio: "Si vamos a robar, porque robamos. Si no eso, ¿pero qué queréis?".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Te lo vas a comer de 2023.