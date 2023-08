La grabación de este programa de ¿Te lo vas a comer? emitido en 2019 fue de toda una odisea. Después de queun transeúnte les advirtiera de la estratagema que había orquestado el restaurante de Las Ramblas en el que Alberto Chicote y Òscar Broc esperaban para pedir, miembros del equipo captaron a los camareros con las manos en la masa. "Chicote, bueno... lo que he oído es que lo que os van a hacer aquí, os lo van a cocinar en el Hotel Oriente, ahí detrás", le advertía el hombre pocos minutos antes. Y, efectivamente, el señor tenía toda la razón.

Así lo pudieron comprobar con sus propios ojos Chicote y Broc, que, por si fuera poco, tenían las imágenes para poner en evidencia, en caso de necesitarlo, este engaño tan burdo. Por desgracia, sí que hizo falta que el presentador de ¿Te lo vas a comer? echara mano de ellas. A pesar de haberles advertido a los camareros y encargados que sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo, ellos seguían mintiéndole en su cara. "La paella que trajeron era para mí, para comer", le dijo el hostelero.

Esta fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de Alberto Chicote. "Hombre, yo tengo la sensación de que me tomas por imbécil. Me lo has hecho con los primeros, luego con los segundos... Cuando yo pido una cosa en un restaurante, espero que sea ese propio restaurante el que me atienda, no que le diga al de enfrente, 'oye, tráeme la comida, porque si no, este me la va a liar', porque me siento ofendido", lamentaba.

El chef siguió echándole las cosas en cara durante un rato más. "Y que luego, después de haber visto a los camareros cruzar la calle con la paella para colármela a mí, que usted me diga a la jeta que esas paellas que yo he visto venir eran para usted, que se va a comer dos paellazas como un campeón, pues me parece que se está riendo de mí. Aparte, que las paellas que le han servido a esas señores ni se parece a esta, que esa sí es la que sirven en un restaurante", se despachaba a gusto.

(*) Desde laSexta.com estamos recopilando los mejores momentos de '¿Te lo vas a comer?', ahora reemitidos en laSexta.