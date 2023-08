"Tráeme los chorizos y los calamares y luego te voy a pedir una 'porky-torti burger' y el 'wrap' de paella, gracias", pedía Alberto Chicote a la camarera de 'Capitán Tortilla', un restaurante 'Spanish food' ubicado en Londres. El chef visitó en 2021 este local junto al equipo de ¿Te lo vas a comer? atraído por estas curiosas 'creaciones' y las malas reseñas de sus clientes en web. "Es todo curiosísimo", decía el cocinero con solo ver la carta.

Chicote se atrevía a probar los "paquetitos de chorizo". "Tiene telita esto", se quejaba. "Ahora viene lo bueno", decía antes de probar el wrap de paella. "¡La virgen!", exclamaba al darle un solo bocado sobre este plato que para él, carece de sentido. Todo lo que probó llevaba chorizo, pero además, un "chorizo malo de cojones".

El presentador de ¿Te lo vas a comer? pide hablar con la cocinera para reconocer que nunca había visto nada parecido. "Eso creo que he hecho: crear algo que no existe. Es una revisitación de la comida española, con mucha más fusión", explicaba ella. Chicote no sabía cómo contestar cuando la joven le preguntó qué le habían parecido los platos, pero al fin encontró palabras para expresarlo de manera elegante. "Me falta el sabor a paella", se limitó a decir.

Cuando la chef aseguró que al menos el sabor de la tortilla de patatas con chorizo lo tenía cogido, Chicote estalló. "La tortilla de patatas no lleva chorizo, siento joderte la tarde", lamentaba.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Te lo vas a comer de 2021 que laSexta ha vuelto a emitir este jueves.