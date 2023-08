En 2019, Alberto Chicote y el equipo de ¿Te lo vas a comer? se fueron de paseo por la madrileña Plaza Mayor, uno de los enclaves más turísticos de la capital, que tiene fama de ser un auténtico 'sacacuartos' para los turistas. Para comprobar qué hay de cierto en esta creencia popular, le acompañaba su amigo Javier Estévez, chef de La Tasquería y estrella Michelin.

Aunque no esperaban encontrarse auténticas 'delicatessen', a pesar de estar todos los restaurantes hasta los topes, jamás podrían haber imaginado que en uno de esos locales se negaran a servirles por el simple hecho de ser Chicote quien es. Tras haber pedido una paella mixta, un camarero diferente al que les atendió por primera vez les informaba de que "hay cosas que no se pueden hacer". "Me han dicho que la cocina está estropeada. Es lo que me ha dicho mi jefe", se justificaba, pero le ofrecía opciones frías, como "el jamón".

"Pero si allí hay una paella puesta, se la están llevando por allí", se quejaba Chicote, que acababa de pillarle la mentira. "Dígamelo usted claro y ya está: 'Mira, Alberto, a ti no te vamos a dar de comer'. "Es la primera vez que se niegan a darme de comer", reconocía algo conmocionado. "Y encima su jefe le ha puesto a usted aquí en vez de venir él a decírmelo", le dice al camarero, que no podía ocultar una sonrisa. "Me gusta tu programa", acababa diciéndole el camarero.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2019 que laSexta vuelve ahora a emitir.