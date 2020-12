Nuestro país es el lugar del mundo donde más bares hay por habitante. Todos tienen que cumplir con una normativa en materia de higiene y de seguridad alimentaria pero no todos lo cumplen y como consecuencia pueden provocar una intoxicación alimentaria. Alberto Chicote se adentra en el mundo de los controles e inspecciones sanitarias para saber quién o quiénes son los responsables de las intoxicaciones.

Eso es exactamente lo que le pasó a algunos de los afectados que entrevista el chef en '¿Te lo vas a comer? Intoxicaciones'. Tres de los más de 100 afectados por un brote de salmonelosis en un restaurante japonés de Palma cuentan cómo les afectó. "Pensé que me moría", dice Alejandra, una de las víctimas de esta intoxicación.

Después de hablar con algunos de los más de cien afectados por el brote de salmonelosis en un restaurante japonés de Palma, Alberto Chicote se traslada hasta el 'Dragon Sushi' para conocer su versión. Se trata de un local que cerró la Consejería de Salud y Consumo de las Islas Baleares y que ha abierto sus puertas meses después recibiendo bastante clientela. Sin embargo, no quieren hablar con el chef y aseguran que no hay nadie al mando en ese momento. "¿No hay nadie responsable? Igual por eso pasan cosas", responde el chef.

Para saber qué falló en este caso, Alberto Chicote habla con Margalida Buades, jefa de servicio de seguridad alimentaria de las Islas Baleares. En el vídeo que hay bajo estas líneas, el chef y conductor de ¿Te lo vas a comer? Se queda helado ante la ineficiencia de un sistema en el que debido a la cantidad de establecimientos y los pocos inspectores que hay, la probabilidad de una intoxicación es alta.

Tras su vista a Palma de Mallorca, Chicote regresa a Madrid para visitar varios establecimientos que no han pasado el control alimentario de forma favorable. Uno de ellos es un bar que ha suspendido cinco de las seis categorías que se valoran en una inspección sanitaria. En este vídeo puedes ver la reacción del dueño del establecimiento que niega que la cocina la utilice para cocinar.

No es el único. El chef y conductor de ¿Te lo vas a comer? conoce también la versión del dueño de un bar que suspendió todas las categorías en una inspección sanitaria. Seis de seis. "Me pusieron pegas del suelo, pero todo bien", asegura. Chicote alucina ya que lo que dice el hombre no se corresponde con los datos del Ayuntamiento de Madrid.

Para ver por qué sucede esto y por qué hay falta de transparencia a la hora de publicar los datos sobre las inspecciones que se hacen en los bares y restaurantes de la capital, Chicote entrevista a Ana Pérez, la coordinadora de inspecciones del Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, esa falta de transparencia no convence al conductor del programa que lo critica como consumidor que también es.