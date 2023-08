Comer comida española de calidad en los restaurantes londinenses se convirtió en una misión casi imposible para Alberto Chicote cuando en 2021 cogió el avión para plantarse en la capital del Reino Unido y hacer unaruta 'Spanish Food'. Junto al equipo de ¿Te lo vas a comer? recorrió local por local y no encontró siquiera una triste tortilla de patatas que llegara a convencerle.

Sus pasos le llevaron hasta el restaurante Goya, en Londres, donde trabajaba un cocinero español. Sin embargo, tampoco cumplió sus expectativas. Sin azafrán, con poco arroz y demasiados ingredientes, las paellas de este establecimiento le resultaron muy amargas. "Menos mal que vives en Londres,si vivieras en España te tendrías que esconder en un agujero", le decía con sinceridad al chef.

El cocinero se defendió asegurando que "así" es como les gustaba a los ingleses. "Me da la sensación de que todo vale aquí. Me pregunto qué pasaría si a su 'fish and chips' lo destrozáramos así", reflexionaba Chicote.

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de un programa de ¿Te lo vas a comer? de 2021 que laSexta ha vuelto a emitir este jueves.