El servicio de cafetería del HUCA, el Hospital Universitario Central de Asturias, está bajo responsabilidad de la empresa pública Gispasa, pero la gestión directa la hace una empresa privada de restauración colectiva, Serunion. Según el pliego de condiciones del contrato, todas las comidas tendrán que estar correctamente preparadas, condimentadas y presentadas. Gispasa, la empresa pública responsable de que se cumpla el contrato acordado tiene la facultad de exigir productos de superior calidad. Además, podrá someter a control la cantidad y la calidad de los productos empleados en los menús.

"Después de lo que me han contado y de lo que he visto, no parece que nadie esté haciendo nada para que ese contrato se cumpla", afirma Alberto Chicote, que, al no recibir respuesta de la responsable de Serunion en las cafeterías del HUCA, acude a las oficinas centrales de Serunion en Madrid. Allí, ponen en contacto al presentador con el departamento de comunicación de la empresa, desde donde responden a Albert Chicote que informarán a la directora y se pondrán en contacto con el equipo de Te lo vas a comer.

Alberto Chicote afirma que, finalmente, lo único que ha conseguido es que le manden un email en el que afirman que "los menús incluyen los valores nutricionales que recoge la normativa del sector" y afirman que "el pescado que ofrecen es fresco y, en ningún caso, es desconocido". "Aunque el servicio de cafeterías del hospital está en manos privadas, la responsabilidad última es del Gobierno de Asturias, quien afirma que en los últimos meses solo ha habido dos incidencias", explica Chicote, que afirma que desde el Gobierno del Principado han declinado la petición del presentador de hacer una entrevista.