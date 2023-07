A Humanes, en Guadalajara, van a diario recolectores ilegales que ganan dinero vendiendo setas. Para saber cuál es el recorrido que hacen esas setas que han salido del monte de forma ilícita, Alberto Chicote se desplaza hasta uno de los pueblos de alrededor. Allí charla con un hombre de una furgoneta que ha comprado "un cargamento de níscalos", sin embargo, cuando Chicote le pregunta de dónde viene el cargamento, el hombre afirma que no lo sabe.

"Sabrás si esta gente tiene permiso para recogerlos", afirma el chef al hombre, que destaca que siempre compra a la gente con licencia. Sin embargo, cuando Chicote le pide el registro de cada persona a la que le ha comprado los níscalos el hombre no se los enseña. Pero no solo eso, y es que cuando Alberto Chicote pregunta al hombre por cuánto dinero le han costado los níscalos, este afirma que ha sido gratis porque era "un regalo" a cambio de "un paquete de tabaco, un bocadillo y una cocacola".

"¿No lo paga usted?, ¡qué suerte!, a mí hostia luego me lo cobran mucho más", destaca Chicote, que ve cómo toda la gente de alrededor se va corriendo cuando comienza a hacer preguntas, incluido, este hombre. "¿Pero no me ibas enseñar la licencia?, ¡hostia, ha sido aparecer y han salido todos, es acojonante, vaya tela!", afirma alucinado Alberto Chicote.