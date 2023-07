Cuando llega la temporada de setas son muchas las personas que convierten este producto en la forma de ganar dinero. Y es que el mercado negro que se produce es impresionante. Muchos Ayuntamientos han intentado ordenar este problema a través de normativas y ordenanzas.

Por ejemplo, en Navarredonda de Gredos, en Ávila, existe una zona acotada para recolectar setas. Pagando 5 euros consigues una licencia que te da derecho a recoger hasta 5 kilos de setas para consumo propio, nunca para vender. Sin embargo, detrás de este permiso se encuentra el primer agujero del negocio. Dos compañeras del equipo han acudido hasta allí para averiguar dónde empieza el mercado negro de las setas. "Seguro que hay, mientras no os pillen", cuenta un conductor de una furgoneta de la zona. Otro hombre confiesa a las compañeras que vende setas.

Cuando las periodistas solo le piden "un kilo para probar", el recolectar de setas comienza a ponerse tenso. "Si hay desconfianza, nada ¿eh?", les dice a las periodistas, a las que se los vende por 25 euros. El hombre explica que tiene licencia, sin embargo, la periodista le advierte que tiene licencia del recreativo, no del comercial, por lo que no podría vender el producto que recoja. "Sí, pero del dicho al hecho hay un trecho", afirma rotundo el recolector ilegal de setas. Este hombre no es el único que vende de forma ilegal en la cámara oculta, puedes ver el resto de la cámara oculta en el vídeo principal de esta noticia.