Al igual que la mayoría de las parejas que van a casarse, Alberto Chicote acude a internet para buscar información y hacerse con una lista de caterings que ofrecen bodas. Pero la intención del presentador de ¿Te lo vas a comer? no es organizar un banquete, como asegura a quienes contacta por teléfono, sino averiguar cuántos y cuáles de ellos tienen los permisos necesarios para dar este tipo de servicio.

En la primera de las llamadas, parece estar todo en orden. "¿Tienen ustedes registro sanitario?", pregunta el chef haciéndose pasar por un novio. "Sí, por supuesto. Es que nosotros no trabajaríamos en ese caso", responde un tanto ofendida su interlocutora. Y así deberían ser también el resto de contactos... pero no sucede de esta manera.

"Yo llevo con los eventos desde el 2010. Yo soy el que hace las paellas", dice 'Tito Paco' en la segunda llamada de Chicote a un catering encontrado por internet. "He estado en la casa de Tamara Falcó, la de Isabel Preysler. He hecho una paella para Melendi", presume. Pero el tono cambia cuando Chicote le pregunta por el registro sanitario. "No. Todo va refrigerado y va directamente de Mercamadrid". Cuando Alberto apunta a que es algo serio dar de comer a tantas personas sin tener estas licencias, el hostelero asegura que "nunca lo había pensado".

En el tercer intento, tampoco tiene suerte. "Precio, calidad, cantidad y el servicio que damos: esas cuatro cosas son muy importantes". Aunque asegura que dispone de registro, se resiste a enviárselo por mail. "Si no nos conocemos y no nos vemos, yo no envío documentación a nadie", se defiende. Hasta la fecha, asegura, nadie se lo había pedido.

"Yo no te puedo ofrecer eso", le dicen en el cuarto restaurante que contacta vía telefónica. "Yo no lo tengo porque digamos... más o menos... que yo soy como... digamos pirata", reconoce entre dudas. Eso sí, se defiende asegurando que lleva 13 años en el negocio y jamás ha tenido ningún problema. Además, deja entrever la posibilidad de que le pague en efectivo y no hacer factura para no cobrar el IVA.

"Lleva 13 años de pirata. Más que Jack Sparrow", concluye Chicote.