La paella es una seña de identidad de la cultura española también fuera de nuestras fronteras y es por ello que cada vez tiene más presencia en los puestos y restaurantes de 'Spanish Food' que podemos encontrar en todo el mundo, incluido Londres. Hasta allí viajaron Alberto Chicote y el equipo de ¿Te lo vas a comer? en 2021 para conocer cómo se preparaba la comida típica española en tierras británicas.

Tras varias experiencias nefastas, Chicote se reunió con Guillermo Moya, un cocinero que trabaja en Inglaterra. Guillermo forma parte de un grupo de españoles que tratan de hacer una labor divulgativa y didáctica acerca de la paella a nivel internacional. El cehf recorrió Camden Market en su compañía. "Muchos ingleses están acostumbrados a comer la paella con chorizo y con guisantes", afirmaba.

En el primero de los puestos, probaron varias raciones. "Me llama la atención que tengas aquí el kétchup para la paella", decía a quien servía la comida en el puesto. Esta era la primera señal de lo que venía a continuación. "Está pasado, hecho una plasta", decía el chef antes de probarla siquiera. El veredicto es claro. "Es un mazacote de cemento", describía Moya. "Joder, la Virgen santa", se quejaba Chicote. Al volver, dejaron un recado para el dueño, un cocinero que trabajó en España. "Creo que no he comido un arroz peor que este en mi vida", le aseguraba a la chica.

Pero a todo hay quien gane y la segunda paella que prueban es nefasta. "Es plástico puro. Su puta madre, tío. Vaya puta mierda", exclamaba el famoso chef. A la tercera tampoco fue la vencida. Alberto ya estaba harto. "Es que no hay manera", se desesperaba. "Estos productos que son bandera España, es como que cada ración que venden es una puñalada que nos meten", reflexionaba.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Te lo vas a comer de 2021 que laSexta ha vuelto a emitir este jueves.