Alberto Chicote y el cocinero Javier Estévez se sientan en un restaurante de la Plaza Mayor de Madrid para comer una paella en un programa de Te lo vas a comer emitido en 2019 que laSexta ha recuperado.

Ambos deciden pedir una paella de marisco. Sin embargo, no pueden ocultar su indignación al ver qué es lo que les trae el camarero, y es que aunque en la carta ponía que debía lleva calamar, gamba y cigalas, no veían estas últimas en ningún lado.

"No entran, lo siento si no te lo ha dicho mi compañero", le indica el camarero, a lo que Chicote responde asegurando que era algo que venía en la carta. Una decepción que no acaba aquí, y es que al probarla parece que el sabor no es mucho mejor. "Es arroz de plástico", asegura.

Una afirmación con la que está completamente de acuerdo Javier Estévez, que reconoce que "la textura no es de una paella ni el grano es bueno".

Chicote señala que esto debe ser lo que se encuentren los turistas que vienen a nuestro país a probar nuestra gastronomía. "Viene aquí un tipo desde Tailandia, por ejemplo, y se piensa que esto es una paella. Esto debe ser lo que la mayoría se encuentra", lamenta.

